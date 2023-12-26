Удар по ВДК "Новочеркаськ": росЗМІ назвали імена 2 окупантів-офіцерів, які були на кораблі

У тимчасово окупованому Криму було уражено великий десантний корабель "Новочеркаськ" росіян. Кремлівські ЗМІ припускають, що на його борту було щонайменше два офіцери.

Власне, у ніч на 26 грудня в районі Феодосії, де базувався цей фрегат Чорноморського флоту ворога, було гучно. З посиланням на російські медіа 24 Канал пише про окупантів, що могли перебувати на цьому судні в "доленосний" для них момент.

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Хто був на борту десантника

Загальний екіпаж десантника налічував, ймовірно, 98 осіб. На борту, коли корабель був під ракетним ударом, перебували моряки, з-поміж них – щонайменше два офіцери:

офіцер ВМФ Євген Івашев;

командир судна Микола Степаненко.

Пропагандисти посилаються на родичів військових, а також запевняють, цитуючи, командира ВДК "Новочеркаськ", що нібито ніхто не постраждав.



Хто був на ВДК "Новочеркаськ" під час ракетного удару / Фото з росЗМІ

На фото в Івашева погони капітан-лейтенанта. Його дружина в коментарі журналістам сказала, що чоловік: "Відносно нормально". Водночас дружина Степаненка на момент дзвінка від ЗМІ "ще не спілкувалась з чоловіком".

Як не дивно, у Кремлі визнали ураження десантника. Так званий голова Криму Сєргєй Аксьонов навіть писав про одного загиблого та чотирьох постраждалих внаслідок цієї атаки.

Ворожі інформаційні ресурси виправдовують гауляйтера, зазначаючи, що ці цифри стосуються "винятково цивільних", оскільки військові втрати, очевидно, не можна публікувати.

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