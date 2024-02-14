"Цезар Куніков" на переході до Севастополя знищили 5 дронів Magura, – Буданов

У тимчасово окупованому Криму 14 лютого пішов на дно ворожий ВДК "Цезар Куніков". В ГУР розповіли детальніше про знищення російського корабля за допомогою дронів MAGURA.

Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України на траверзі Алупки.

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"Цезар Куніков" знищили на переході декількох дронів MAGURA

Журналісти поцікавилися в очільника ГУР МО про кількість особового складу знищеного ворожого "Цезаря Кунікова", а також про про техніку та озброєння на російському кораблі.

За словами Буданова, екіпаж складає 90 осіб.

Однак наразі невідомо скільки з них вдалося врятувати. Буданов зазначив, що точну цифру зможуть назвати згодом, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян ще триває.

Вони шукають вцілілих – поки що результати не дуже,

– розповів Буданов.

Глава ГУР МО зазначив, що корабель віз вантаж з міста Новоросійськ в місто Севастополь. За його словами, сам корабель був завантажений і на переході був знищений 5 безпілотними апаратами.

Що відомо про знищений "Цезар Куніков": коротко

СБУ, ГУР та ЗСУ знищили вже 5 великий десантний корабель Росії. Останній "доплавався" в акваторії Чорного моря. "Цезар Куніков" брав участь в багатьох операціях по всьому світу, але кінець йому прийшов саме в Україні. Зокрема, судно побувало на таких завданнях:

у Косово на Балканах висаджував російський десант у 1999 році;

у Грузії був флагманом кораблів під час російсько-грузинської війни у 2008 році;

у Сирії підтримував режим Башара Асада та здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

Крім цього, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення.