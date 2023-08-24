Військові знають, що з ним робити: Риженко оцінив загрозу від російського ракетоносія "Циклон"

На днях російські військові вивели на бойове чергування нещодавно збудований корабель "Циклон". З нього можуть запускати ракети "Калібр".

Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко, зауваживши, що не варто цю інформацію сприймати особливо тривожно, враховуючи, що в Україні вже півтора року триває війна.

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Корабель "Циклон" – ще один ракетоносій. З нього можуть запускати "Калібри", які українські військові вже неодноразово збивали.

Я б не називав інформацію про вихід "Циклона" в Чорне море тривожним сигналом. Тривожний сигнал почався ще 24 лютого 2022 року. Тоді було дуже тривожно, коли за перший день окупанти запустили 160 ракет. Зараз ми вже навчилися значну частину збивати. Але, звісно, нічого доброго в цьому немає,

– зауважив Риженко.

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Що відомо про "Циклон"

Як наголосив Риженко, окупанти збудували "Циклон" на заводі в тимчасово окупованій Керчі. На його борту можуть розмістити 8 ракет "Калібр", які можуть бути застосовані і вглиб по Україні, і на узбережжі.

Думаю, що військові це враховують. Знаємо, що постійно триває спостереження за цими ракетоносіями. Як з ними працювати – знають. Це може бути додаткова ціль для морського дрона,

– наголосив Риженко.

Окупанти планують добудувати ще два таких кораблі до кінця цього року. Згодом усі три "Циклони" мають увійти до так званої азовської військово-морської бази, яка базуватиметься в Маріуполі. Щоправда, вона мала запрацювати ще з 1 липня, чого не сталося.

Російський корабель "Циклон": коротко