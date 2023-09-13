Допомагали люди та військові Росії: в "Атеш" розповіли, як причетні до атак на кораблі в Криму

Внаслідок атаки на тимчасово окупований Крим були уражені: російське підводне судно "Ростов-на-Дону" та ВДК "Мінськ". До удару по них причетні місцеві партизани. Власне, вони розповіли, як збирають інформацію про російські кораблі в районі півострова.

Аналітики припускають, що Україна вдарила по цих суднах за допомогою ракет Storm Shadow. Однак, вочевидь, ця операція не була б можливою без участі небайдужих українців, що допомагають наводити повітряні цілі на "правильні об'єкти".

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Звичайні люди допомогли атакувати російські кораблі

У партизанському русі "Атеш" стверджують, що саме їхні агенти та севастопольці навели ракетний удар по флоту росіян у Севастополі. Зауважимо, що якраз-таки в цьому місті на ремонтному заводі базувався "Ростов-на-Дону" та десантник "Мінськ".

Понад рік наші агенти збирають розвідувальну інформацію, яку ми надаємо Силам оборони України. Цієї ночі усі севастопольці були свідками результатів нашої діяльності.

Окрім того, в організації констатували, що протягом минулого тижня вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. До "спостереження" було залучено агентів серед:

цивільного населення;

військовослужбовців Чорноморського флоту Росії;

працівників ремонтного заводу.

"Дякуємо севастопольцям, які щодня надсилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією. Розвідка дає свої плоди, та ми продовжимо працювати разом із Силами оборони для знищення ворожих військ", – йдеться у повідомленні.

Агенти партизанів допомогли виявити ворожі кораблі / Фото "Атеш"

Що таке "Атеш" Це військовий партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України, а також – на території Росії. Його заснували українці спільно з кримськими татарами у вересні 2022 року, аби протидіяти російським загарбникам. Партизани організації неодноразово брали участь, скажімо, в ліквідації окупантів.

Джерело: Вікіпедія

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