Блокування автобусів на кордоні з Польщею: консул України не зафіксував затримання транспорту
Джерело:Генконсультво України в Любліні
У мережі з'являлася інформація, що поляки затримують українські автобуси з пасажирами на кордоні. На місце подій відправився консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук.
Зрештою за підсумками поїздки стало відомо, що консул не виявив жодного блокування автобусів на кордоні України з Польщею. Водночас Царук поспілкувався з польськими протестувальниками щодо ситуації, що склалася.
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Консул не побачив блокування автобусів на кордоні
У Генеральному консульстві України в Любліні зазначили, що під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками консул наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, пов'язаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до пів години часу,
– зауважили в консульстві.
Там також сказали, що на момент перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.
Генеральне консульство України в Любліні також окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити надалі безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.Зверніть увагу! Польські протестувальники у присутності консула могли перестати блокувати рух автобусів через кордон, хоча до цього цілком спокійно вчиняти такі дії.
Поляки могли блокувати автобуси з українцями на кордоні
- Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з питань відновлення та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомив, що польські протестувальники та поліція перешкоджають руху автобусів, які прямують до Польщі та з Польщі. Міністр висловив занепокоєння тим, що пасажирів затримують без будь-яких чітких пояснень.
- У відповідь на нещодавні повідомлення Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що консул Генерального консульства України в Любліні виїхав до Дорогуська. Саме там відбувається перешкоджання руху пасажирських перевезень з України та до нашої держави.
- Зрештою виконувачка обов'язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак наголосила, що інформація про затримання українських пасажирських автобусів на кордоні з Польщею не є правдивою. Адже поліція не може перешкоджати руху автобусів.