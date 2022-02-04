Кордони Євросоюзу Росію не спиняють, – Маляр про військову техніку у Білорусі

4 лютого 2022 , 16:41
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Джерело:

24 канал

Влада розглядає різні можливі сценарії ймовірного наступу Росії. Зокрема мовиться й про можливу агресію з сторони Білорусі.

Події у Білорусі показали, що у нас додалась ще тисяча кілометрів території, яка потребує посиленої уваги. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. 

До теми Російські військові у Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Маляр про ймовірну загрозу наступу з Білорусі

Вона зазначила, що військову техніку, яку Росія зводить у Білорусь нібито для навчань – звідти не забирають. Тож зараз там техніки достатньо не тільки для того, щоб демонструвати м'язи Україні, а й Євросоюзу. 

Історія з Білоруссю показує, що кордони Євросоюзу Росію не спиняють,
– заявила Маляр. 

За її словами, у Міноборони наголошують, що Україна зараз фактично виконує роль щита Європи від Росії. "Це проблема не тільки наша, це вже їхня проблема", – додала вона. 

Зверніть увагу! У  Міноборони раніше заявили, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

Російське військо у Білорусі: що відомо

  • У Держдепі США припустили, що Росія може напасти на Україну з Білорусі. 
  • Це зумовлено тим, що Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку.
  • У Кремлі пояснюють такі дії, що вони нібито у рамках навчань "Союзна рішучість-2022".
  • Влада Польщі також вважає, що Росія має намір збільшити свою військову присутність у Білорусі.
Автор: Тетяна Сукач