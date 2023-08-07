Варяться у 30-грудусну спеку під палючим сонцем: українці застрягли на західному кордоні

Прикордонники 6 серпня повідомили про черги на деяких контрольно-пропускних пунктах на Заході нашої держави. Так, люди очікують на свою чергу під палючим сонцем у 30-градусну спеку.

На кордоні України станом на 21:00 неділі, 6 серпня, у чергах на КПП стоять 324 автомобілів та 48 автобусів. Прикордонники також рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

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Що відомо про черги на західному кордоні України

Наразі найбільші черги прикордонники зафіксували на кордоні з Польщею. Зокрема, у кількох контрольно-пропускних пунктах досі стоять легкові автівки й автобуси.

Так, з Республікою Польща всього стоїть 43 автобусів і 240 автомобілів:

"Ягодин" – 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 40 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 10 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 20 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 60 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 110 легкових автомобілів, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 16 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" – 44 вантажівок.

Трохи краща ситуація на словацькому кордоні. Наразі там черги зафіксовані на 2 контрольно-пропускних пунктах.

Зі Словацькою Республікою всього стоїть 3 автобуси й 45 автомобілів:

"Малий Березний" – 35 легкових автомобілів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" – 10 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина наразі теж має черги з легкових автомобілів і автобусів на в'їзд до країни. Черги зафіксували на 2 контрольно-пропускних пунктах.

З Республікою Угорщина всього стоять 2 автобуси й 39 легкових автомобілів:

"Тиса" – 24 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" – 15 легкових автомобілів.

Прикордонники також повідомили, що черг на румунському та молдавському кордоні наразі не фіксували.

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