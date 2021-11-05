Коридори Кивиних затемнень: на одіозного нардепа напала "кара небесна"

Упродовж жовтня Ілля Кива, здається, випробував на собі всі кари народного депутатства. Всі знаки на кожному кроці йому навіть не кажуть, а кричать, про те, що на своєму життєвому шляху він точно звернув не туди.

Спочатку він сам себе виключив із фракції. "Представники партії Бойко Юрій Анатолійович та Льовочкін Сергій Володимирович домоглися виключення мене з партії", – заявляв Кива.

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Потім, зрозумівши, що ніхто не плаче, швидко повернувся у партію назад. Він зробив це так швидко, що дехто навіть не встиг помітити, що він їх покидав, а не за кавою вийшов.

"Ну що, "брєдоносні", кого ви з партії хочете виключити? Киву? Хріна лисого", – сказав Вадим Рабінович.

Звернення Киви та Рабіновича: дивіться відео



Після цього Кива, принаймні, за зовнішніми ознаками, повернувся до тями і порадив усім не довіряти фейкам, а ще – магам і чарівникам. Теж зайвим не буде.

Зараз в інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з ОПЗЖ. Це чиста дезінформація. Не вірте фейкам, не вірте пі***асам,

– заявив одіозний нардеп.

На цьому пригоди Киви не закінчились. Покинувши коридори Верховної Ради, він потрапив у коридор справжнього місячного затемнення.

У тому ж таки коридорі генеральна прокурорка звинуватила нардепа у державній зраді. Бо треба думати, коли ворога українського народу вітаєш з днем народження. "Хочу привітати лідера своєї нації та дружнього нам народу. Путін, з днем ​​народження", – оскандалився Кива.

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Та це ще не все. Проти Киви порушили ще й кримінальне провадження за фактом стрілянини. Нардеп своєрідно святкував день, коли не стало Героя України Степана Бандери.



Кива "святкував" вбивство Бандери / Скриншот з відео нардепа

Хоча якщо переставити ці 2 події місцями і уявити собі на секундочку (можна навіть очі заплющити), як десь в паралельному Всесвіті Кива святкує ліквідацію Володимира Путіна і вітає Степана Бандеру з днем народження, то все б для нардепа могло б закінчитися значно краще:

по-перше, йому б за це точно нічого не було;

по-друге, може, навіть честь і хвала – від українського народу.

Але на цьому коридор Кивиних затемнень хоч і закінчився, а кари небесні для одіозного нардепа – ні. Бо якщо ті 2 справи тільки завели (там поки зберуть доказову базу, покази свідків), то вже зараз у Киви не стало "жомового мільйончика" – був і немає.

"Жомовий мільйончик" Киви

Пам'ятаєте, був у нього такий мільйон, який йому нібито заплатили за те, що він, мовляв, здавав жомову яму на Полтавщині, нібито в оренду. Як з'ясували журналісти, і яма та не його, і купити її коштує дешевше, ніж 200 тисяч, а орендувати – 1 мільйон 200 тисяч.

Тож Вищий антикорупційний суд твердо так сказав – мільйон у бюджет повернути. А апеляція сказала – так правильно.

Особливо приємно, що це сталося в акурат до старту судової реформи. Суд вперше виніс рішення про цивільну конфіскацію – вперше в історії. Тепер Кивин "жомовий мільйончик" впаде на рахунок держави, а звідти – на дороги або лікарні.

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Так плавно ми докотилися і до крайніх подій, в яких фігурує Кива. Він доїхав у крайній лівій смузі, за двох вільних правих. Це завжди тягне на штраф, щонайменше.

Кива – Джеймс Бонд нашого часу

Транспортних засобів було 2: Toyota та Mercedes – мінікортеж такий. Зупинятися на вимогу поліцейських вони точно не збирались. Тому правоохоронцям машини довелося переслідувати. Ніхто не подумав, може, вони на вакцинацію поспішали, черга у МВЦ підходила…

Поліцейські з'ясували, що державний номерний знак на автомобіль Toyota – "лівий", тобто не відповідає реєстраційним документам.

Прямо не Кива, а суперагент під прикриттям. Джеймс Бонд нашого часу.

Тож патрульним довелося викликали слідчо-оперативну групу. Кажуть, як кваліфікувати дії цих громадян – розбирайтесь самі. А заодно, чиї це номери, що то за авто, чому вони не зупинялися, коли їм натякали.



Кива вважає, що його зупинили незаконно / Колаж 24 каналу

Якщо Кива користується чужим транспортним засобом (поговорюють, що власницею авто є Оксана Марченко. Певно дала покататися, поки вони з Віктором Медведчуком на домашньому), то чому він на ньому катається, а в декларацію не вписує?

Чорна смуга не закінчується

Поки Кива кричить: "Тиск, наклеп і провокація", цікаво, чи на цьому чорна смуга у житті Киви закінчиться і зміниться на білу, чи він вже там, звідки не вибратись.

На захист свого ОПЗЖного товариша став Вадим Рабінович. Каже, не будьте такими суворими до Киви, не легко йому живеться.

Кива – одна із найцінніших людей для нашої партії, з однієї простої причини – він воював, кантужений. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він був оплотом "Правого сектору", але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди,

– казав Рабінович.

Ярош – радник головнокомандувача ЗСУ

Днями нас (але більше таки Росію) ошелешила новина про призначення Дмитра Яроша – колишнього лідера "Правого сектору" – радником головнокомандувача Збройних сил України.

Ярош – людина "радикальна", тому і ставлення до нього у різних груп населення – різне. Хтось підтримує і каже, що такі люди потрібні армії.

Призначення радниками таких людей, як генерала Назарова, якого я особисто знаю, пана Дмитра Анатолійовича Яроша, я оцінюю позитивно. Михайло Макарук Волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Хтось ставиться до такого кадра у ЗСУ з побоюванням. Бо після свого яскравого злету наприкінці 2013 року, Ярошу якось не вдавалось особливо ніде закріпитися ані в політиці, ані в армії.

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Але ви ж пам'ятаєте, як свого часу наробила в Росії переполоху лише одна візитка Яроша. Тож вони тепер абсолютно впевнені у тому, що новопризначений радник головнокомандувача ЗСУ навчатиме українських бійців грамоті "карателей правосеков". Тож готуйтесь до нових міфів про "распятых мальчиков" і подібних.