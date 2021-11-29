Корнієнко попросив нардепів поводитись культурно, коли у Раді виступатиме Зеленський

У Верховній Раді 1 грудня виступатиме президент Володимир Зеленський. Олександр Корнієнко закликав народних депутатів дотримуватися "правової та поведінкової культури" під час виступу глави держави. Він додав, що обговорень бути не повинно.

За виступ президента у парламенті відповідає певна стаття регламенту. Про це віцеспікер заявив під час погоджувальної ради.

До речі У мене проста стратегія, – Зеленський розповів, чи планує розпускати чинний парламент

Під час виступу не буде обговорень чи запитань

За його словами, цей процес чітко регламентований, тому не включає обговорень, виступів, запитань.

Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури,

– сказав Корнієнко.

Він також відзначив, що у Раді неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей.

Про що говоритиме Зеленський

Президент виступить у Раді 1 грудня. Говоритиме про зовнішнє та внутрішнє становище нашої держави. Припускають, що Зеленський не омине тему загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Попередній виступ Зеленського у Раді

Востаннє президент виступав у сесійній залі парламенту 4 листопада. У цей день призначали одразу кількох міністрів. Власне, до цієї теми Зеленський сказав, що ротація стосується не лише бійців. За його словами, важливо "підміняти тих, хто віддався без залишку".