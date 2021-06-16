Мандат на стіл, заява – зал, – Корнієнко сказав, що робити незгодним із керівництвом "Голосу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує всім незгодним із керівництвом "Голосу" скласти мандати. Щобільше, він порадив створити їм створити нову політичну партію.

Про це перший заступник глави фракції заявив на брифінгу. Він наголосив, що потрібно виконувати закон України.

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Корінєнко вважає, якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити.

"А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш 2 години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заява – зал", – сказав він.

Принаймні "Слуга народу" точно підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи "Справедливість". На думку Корнієнка, цим 10 депутатам слід створити нову партію.

Що відомо про розкол "Голосу": коротко

Десяток нардепів від "Голосу" оголосили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". Вони пояснили, що до таких дій їх спонукала поведінка керівництва.

Зокрема, ці депутати вимагають виключення з лав партії її очільниці Кіри Рудик. Мовляв, вона систематично прогулює засідання Ради – мовиться про 60%.

Водночас парламентарі висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. Все через те, що протягом 3 місяців він не скликає засідання фракції на вимогу більшості депутатів.

Водночас у фракції "Європейська солідарність" висловили засмучення розколом у "Голосі".