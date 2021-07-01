Понад 200 голосів без інших фракцій, – Корнієнко прокоментував законопроєкт про олігархів

Щойно з'явився законопроєкт про статус олігархи, нардепи від "Слуги народу" не були впевнені, що за нього знайдуться голоси. Але наразі риторика змінилася.

Голосів за ухвалення документа є достатньо. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

До теми У Раді достатньо голосів для прийняття закону про олігархів у першому читанні, – "слуги"

Навіть ті депутати, які ще вранці не мали наміру голосувати, вже говорять, що можуть передумати.

Наразі є понад 200 голосів (монобільшості – 24 канал), ще не всі висловилися,

– наголосив Корнієнко.

Він відзначив, що для тих, хто не голосуватиме – буде покарання. "Про покарання більшу розуміє Давід Георгійович (Арахамія – 24 канал). Виключення з партії в нас є. Нещодавно виключили одного – Олександра (Дубінського – 24 канал). В нас є суспільний осуд – таке покарання", – зауважив голова партії.

Він додав, що спочатку потрібно подивитись на результати, які будуть на табло, а вже потім робити далекоглядні висновки.

Корнієнко прокоментував законопроєкт про статус олігархів: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко