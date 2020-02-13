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      Корнієнко розповів про помилки при наборі людей у "Слугу народу"

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      Олександр Корнієнко розповів про помилки про наборі людей у "Слугу народу" / pravda.com.ua/rus

      Набір людей у партію "Слуга народу" перед виборами в Раду в 2019 році відбувався дуже швидко і не завжди за якимись змістовними параметрами. На відбір людей було 2 тижні – місяць від сили.

      "У нас це все дуже швидко відбувалося і, скажемо так, не завжди за параметрами якимись змістовними, тобто чи готова людина, яка у неї програма. Хоча ми на це звертали увагу і багато майбутніх кандидатів писали нам по 3 законопроєкти. Знову ж таки, треба ретельніше відбирати", – розповів голова партії та фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

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      Таким чином нардеп відповів на запитання "Аналізуючи роботу депутатів Вашої фракції у Верховній Раді, Ви розумієте, яких помилок припустилися при першому наборі?"

      "Головне – це час, а у нас його не було: було 2 тижні – місяць від сили. Тут (на відбір кандидатів на місцеві вибори) у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня по липень", – сказав Корнієнко.

      Як відбиратимуть кандидатів на місцеві вибори

      Він додав, що перевірка безпеки кандидатів від "Слуги народу" на місцеві вибори буде щільнішою, "з огляду на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова, які важко зі старту розгадати".

      Зокрема, для кандидатів від політсили на місцеві вибори планують провести онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей. Ці навчання проходитимуть за такими темами, як місцеве самоврядування, місцева влада і права депутата. Буде і оффайн-навчання для відібраних кандидатів. В результаті, депутати будуть більш підготовленими, розповів голова "Слуги народу".

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      Таким чином, ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони 5 років у Раді займалися казна чим,
      – резюмував Корнієнко.

      Зауважимо, що місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад. Місцеві вибори неможливо буде провести в окупованому Криму. Але є ймовірність, що їх вдасться провести на окупованому на сьогодні Донбасі – на це сподівається президент Володимир Зеленський.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Місцеві вибори 2020 Парламентські вибори 2019 Олександр Корнієнко Слуга народу Новини політики
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