Корнієнко розповів про помилки при наборі людей у "Слугу народу"

Набір людей у партію "Слуга народу" перед виборами в Раду в 2019 році відбувався дуже швидко і не завжди за якимись змістовними параметрами. На відбір людей було 2 тижні – місяць від сили.

"У нас це все дуже швидко відбувалося і, скажемо так, не завжди за параметрами якимись змістовними, тобто чи готова людина, яка у неї програма. Хоча ми на це звертали увагу і багато майбутніх кандидатів писали нам по 3 законопроєкти. Знову ж таки, треба ретельніше відбирати", – розповів голова партії та фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Корнієнко розповів про майбутнє навчання депутатів у США

Таким чином нардеп відповів на запитання "Аналізуючи роботу депутатів Вашої фракції у Верховній Раді, Ви розумієте, яких помилок припустилися при першому наборі?"

"Головне – це час, а у нас його не було: було 2 тижні – місяць від сили. Тут (на відбір кандидатів на місцеві вибори) у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня по липень", – сказав Корнієнко.

Як відбиратимуть кандидатів на місцеві вибори

Він додав, що перевірка безпеки кандидатів від "Слуги народу" на місцеві вибори буде щільнішою, "з огляду на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова, які важко зі старту розгадати".

Зокрема, для кандидатів від політсили на місцеві вибори планують провести онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей. Ці навчання проходитимуть за такими темами, як місцеве самоврядування, місцева влада і права депутата. Буде і оффайн-навчання для відібраних кандидатів. В результаті, депутати будуть більш підготовленими, розповів голова "Слуги народу".

Читайте також: Разумков пояснив, чому "ґвалтівник" Іванісов досі в Раді

Таким чином, ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони 5 років у Раді займалися казна чим,

– резюмував Корнієнко.

Зауважимо, що місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад. Місцеві вибори неможливо буде провести в окупованому Криму. Але є ймовірність, що їх вдасться провести на окупованому на сьогодні Донбасі – на це сподівається президент Володимир Зеленський.