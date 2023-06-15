Мрії нема, тільки розшук: які шанси арештувати екснардепку Королевську

Колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталію Королевську оголосили в розшук. Вона втекла з України 22 лютого 2022 року.

Наталія Королевська, будучи нардепкою, мріяла про медійну популярність, тепер же вона її отримала, втім перебуваючи у розшуку під прицілом у спецслужб. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Чи затримають Королевську

Борис Тизенхаузен переконаний, якщо українські спецслужби захочуть, то неодмінно знайдуть зрадницю, де б вона не була. Втім, питання в тому, на скільки сильно потрібно захотіти це зробити.

Тим паче, що привід для цього є, адже Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні. Також стало відомо, що вона має будинок у Підмосков'ї та ділянку землі.

Чудово було б, якби не тільки Королевську, але й Іллю Киву у якийсь спосіб повернули б назад – ми б йому задали дуже багато питань,

– додав він.

Ілля Кива – скандальний екснардеп Верховної Ради України, якого звинувачують у державній зраді та пропаганді війни. Зрадник неодноразово називав Україну повією, а самих українців рабами. Наразі він переховується в Росії та прославляє режим Путіна. Ще перебуваючи в Україні, Кива відверто підігрував російській пропаганді, а нині перебуває в міжнародному розшуку.

На жаль, українських нардепів-втікачів багато. Вони, опинившись у вирі російської пропаганди, відверто звинувачують Україну в усіх бідах в ефірах "роту Кремля" Владіміра Соловйова. Втім, ефективна робота СБУ допоможе покарати всіх тих, хто зрадив Україну.

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