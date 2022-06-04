Королівські піхотинці підбили БМД російської бригади, яка чинила звірства на Київщині

4 червня 2022 , 14:50
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Стратком ЗСУ

Ліквідація російських окупантів в Україні продовжується. Справедлива кара наздогнала путінських вояків, які чинили жахливі злочини проти українців на Київщині.

Наші героїчні захисники та захисниці відбивають все нові й нові атаки російських окупантів. Особливими успіхами ворог похизуватися не може, а от воїни ЗСУ кожного дня завдають окупантам нових втрат та наближають перемогу України.

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Знищення окупантів, які чинили звірства на Київщині

Відважні воїни Королівської бригади підбили ворожу БМД-4 та ліквідували екіпаж ворожої машини. Як з'ясувалося, це були російські бойовики з 31 окремої десантно-штурмової бригади – це один із підрозділів, який вчиняв геноцид українців на Київщині на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Ліквідувати бійців цього підрозділу вдалося на Луганщині. Наші воїни повідомляють про те, що полагодять бойову машину росіян, після чого вона працюватиме на нашу перемогу над загарбниками.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

  • Росіяни не припиняють спроб знищити докази своїх жахливих злочинів у Маріуполі. Оскільки масштаби руйнацій просто космічні, вони вигадали спосіб знайти більше "робочої сили" – змусити працювати херсонців, які тимчасово перебувають в окупації.
  • Бойовий дух російських окупантів падає з кожним днем. Солдатам навіть не намагаються брехати про те, що їх вважають людьми, а не просто "гарматним м'ясом". Командири навіть наказують їм брати лопати та йти помирати. Також через відсутність комунікації російська артилерія часто б'є по своїй же піхоті, значно спрощуючи роботу ЗСУ.
  • Україна має неймовірно потужних партнерів, тому у російських окупантів немає жодних шансів здобути в Україні бодай якусь "перемогу". Багато цивілізованих країн активно працює над наданням ЗСУ сучасної зброї, а Словаччина й взагалі заявила, що не постачатиме гаубиць своїй армії, адже все буде скероване на допомогу Україні.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська