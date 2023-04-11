У США скасували режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус ще 3 роки тому

У США скасували режим надзвичайної ситуації. Його вводили через епідемію коронавірусу понад 3 роки тому.

Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Нагадаємо, що нещодавно він дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу.

Зверніть увагу У Байдена був позитивний тест на COVID-19

Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації

Як стало відомо, 10 квітня Джо Байден підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Байден підписав закон про розкриття даних щодо COVID-19

Раніше Джо Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу. Він вже підписав відповідний закон.

Лідер США вважає, що потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.

За словами Байдена, його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження COVID-19.

До речі, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що американці можуть знати точну інформацію щодо виникнення COVID-19. Але коли постає питання її оприлюднення, тут починається велика політична гра, в якій COVID-19 – це привід для отримання політичних дивідендів однією зі сторін міжнародної геополітики.

Режим надзвичайної ситуації у США через епідемію коронавірусу запровадив у березні 2020 року експрезидент Дональд Трамп.