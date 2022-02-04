Коронавірус у Єрмака: Зеленський отримав результат тесту перед зустріччю з Ердоганом

Перед тим, як зустрітись з президентом Туреччини, глава держави Володимир Зеленський робив тест на коронавірус. Його результат був негативним.

Перед міжнародними переговорами їх учасники, як правило, роблять тести на коронавірус. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з однієї, так і з іншої сторони роблять тести на COVID. Відповідно Володимир Зеленський тестувався вчора,

– сказав він.

Никифоров наголосив, що на зустріч з Реджепом Ердоганом президент ішов з негативним результатом.

Коронавірус у Єрмака

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав 3 лютого. Саме цього дня Україну відвідував президент Туреччини.

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на 10 лютого в Берліні. Як на ці домовленості вплине хвороба українського посадовця – поки невідомо.

Втім, хвороба, за словами Єрмака, прийшла дуже невчасно, але він "продовжує працювати, не зупиняючись".

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