Корпоративний месенджер дозволив керівникам читати листування підлеглих

Після оновлення корпоративний месенджер Slack дозволяє адміністраторам експортувати всі дані, включаючи приватні розмови. При цьому авторів повідомлень про це не повідомлятимуть.

Про це повідомляє The Next Web.

Видання пише, що ця функція була доступна і раніше, однак вона використовувала повідомлення для користувачів, тому вони знали, що їх листування можуть прочитати.

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При цьому вже після оновлення користувачі не дізнаються про використання цієї функції. Нова послуга дозволить адміністраторам автоматично завантажувати всі дані з загальнодоступного робочого простору, а також приватних каналів та особистих чатів.

Ця функція доступна клієнтам програми Slack's Plus і Enterprise Grid. Навіть якщо організація використовує безкоштовний або стандартний план, адміністратори можуть запросити доступ до інструменту експорту даних, надавши Slack вимогу відповідно до законодавства.

До речі, ви можете перевірити, чи є ваша команда в одному з цих планів, перейшовши за посиланням та прокрутити сторінку вниз.

Що таке Slack? Програму запустили у серпні 2013 року, публічний реліз відбувся 12 лютого 2014. У перший день тестування зареєструвалися 8 тисяч компаній. Slack став найбільш швидкозростаючим бізнес-додатком в історії.