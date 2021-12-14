Корупція на дорогах: на Херсонщині депутата підрозрюють у розтраті 6,5 мільйона гривень
Джерело:МВС
Правоохоронці розслідують справу проти депутата однієї з міських рад Херсонщини і двох бізнесменів. У 2018 році політик був головою селищної ради і склав план, як отримати гроші з бюджету селища на ремонт дороги.
Схема полягала у тому, що підрядники давали замовнику документи із неправдивим обсягом робіт. Депутат, який тоді був головою селищної ради, підписував акти приймання.
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Про підозру повідомляли тричі
Поліція три рази повідомляла фігурантам справи про підозру. Нещодавно у справі з'явилися нові факти того, що колишній селищний голова порушував закон. Відповідно йому повідомили про четверту підозру.
Під час розслідування провели 40 будівельних експертиз. Фахівці виявили порушення в ремонті 10 ділянок вулиць селища. Винуватці загалом привласнили понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень бюджетних грошей.
Слідство також перевіряє інші факти того, що експосадовець порушив закон.
Корупція депутатів
- У жовтні на Харківщині викрили злочинну схему привласнення державних коштів з будівництва. Загалом злочин приніс державі збитків на 9 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що схему розкрадання влаштував один із депутатів Харківської міськради.
- Посадовця КМДА спіймали на хабарі, чоловік незаконно отримав 2 тисячі доларів 7 жовтня. На момент скоєння злочину він обіймав посаду начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. Корупціонеру інкримінують одержання неправомірної вигоди.
- Як заявляла генпрокурорка Ірина Венедіктова, правоохоронці за корупцію притягнули до відповідальності 111 депутатів різних рівнів. Відбулось це протягом останніх трьох років.
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