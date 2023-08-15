Пересиділи в тилу на 14 мільйонів гривень: у Нацгвардії викрили чергову аферу на бойових преміях

Посадовці Нацгвардії незаконно виписували собі бойові премії. За даними слідства, вони щедро "преміювали" тилових офіцерів ще від початку повномасштабного вторгнення.

Правоохоронці продовжують "очищати" лави Нацгвардії від недоброчесних посадовців. Це вже не перший скандал із незаконними виплатами "бойових" у цьому формуванні.

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"Навоювали" на майже 4,5 мільйона гривень

Так, на Київщині викрито командування однієї з бригад військового формування. Шестеро посадовців вирішили "винагородити" самих себе та підлеглих бойовими преміями.

Слід врахувати, що жоден з учасників оборудки не брав безпосередньої участі у бойових діях та не виконував жодних завдань на передовій. Втім, це не завадило їм щомісяця, починаючи з першого дня повномасштабної російської агресії до серпня 2022 року, виписувати собі доплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Щодо чотирьох офіцерів: заступника командира – начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, обвинувальні акти вже скеровано до суду. Загалом вони не "образили" себе та "товаришів" на майже 9 мільйонів гривень.

Тепер на подібній схемі "впіймалися" ще два підполковники, які незаконно "роздавали" "бойові" військовим. У такий спосіб вони "викинули на вітер" майже 4, 5 мільйона.

Їм вже повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби. Усім зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Загалом махінації з "бойовими" у лавах Нацгвардії "обійшлися" держбюджету у майже 14 мільйонів гривень.

Корупція у військових частинах