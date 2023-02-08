Адекватна реакція: чи не нашкодять скандали в Міноборони наступному "Рамштайну"

Корупційний скандал в Міністерстві оборони України отримав розголос і на Заході. Зокрема CNN зосередив увагу на цій історії і закцентував, що вона відбулась напередодні чергового "Рамштайну".

Ця історія не додала Україні плюсів. Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Андрій Осадчук. Проте, на його думку, команда Президента України і притомні політики представлять це, як нормальний епізод реагування на інформацію про можливі корупційні прояви.

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Міжнародна політика будується на особистих стосунках

Він зазначив, що це адекватна і цілком реалістична ситуація, яка може бути у будь-якій країні, а тим більше в Україні.

Якби відбулись ротації в силовому блоці, це б було великою шкодою. Адже багато хто, особливо з "молодих і гарячих", не до кінця розуміють, що міжнародна політика будується на особистих стосунках,

– наголосив депутат.

За його словами, від того, наскільки ти особисто знаєш своїх партнерів, проводиш з ними час, обговорюєш складні питання, залежить безпосередньо якість ваших спільних проєктів.

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"Тому зараз змінювати Олексія Резнікова, який за останні 10 місяців щоденно проводить години часу, спілкуючись з нашими партнерами і союзниками, обговорюючи надзвичайно інтимні політичні деталі міжнародної військової співпраці, це було б, м'яко кажучи, дуже безвідповідально", – зазначив він.

Проте Андрій Осадчук наголосив, що, оскільки питання наразі закрите, то продовження роботи Резнікова на своїй посаді жодним чином не змінить всі ті плани, які були до сьогоднішнього дня, які були і будуть далі впроваджуватись по підтримці України в цій війні.

Корупційний скандал в Міністерстві оборони: що відомо

Нещодавно "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2–3 рази.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо системи харчових закупівель. Він заявив, що журналіст-розслідувач помилився, коли заявив, що "яйця закуповують по 17 гривень". Міністр пригадав, як дізнався про скандал. Тоді він був на засіданні "Рамштайну", він не мав з собою телефона, оскільки всі гаджети вони мали задати, поки тривала зустріч.

Наступного дня після приїзду Резніков почав розбиратися з документами, аби зрозуміти, що відбувається. Тоді йому сказали, що історія з тими яйцями звучала за декілька днів до публікації на "Дзеркалі тижня" на каналі "Ісландія". Тобто це не є новина. Мої колеги подивилися документи, сказали: "Це хтось неправильно сприйняв". Мало того, в жодному документі не існує позиції "яйце, одна штука коштує 17 гривень". Кажу: "А звідки взяв журналіст?" "Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі "штуки" немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага". А це трошки інше…"

Пізніше Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що його реакція на скандал щодо системи харчових закупівель була неправильна. Міністр заявив, що "у нього була сильна емоція". Він визнає свої помилки.

Міністр оборони Олексій Резніков таки зміг зберегти посаду, попри скандал у відомстві і чутки про відставку. Глава Міноборони подякував усім за конструктивну критику та заявив про продовження зміцнення оборони.