"Космічний ген": у NASA переконані, що перебування у Космосі змінює ДНК людини

У NASA провели дослідження, в рамках якого один з близнюків-астронавтів Скотт Келлі провів у космосі цілий рік, а його брат Марк зробив кілька короткострокових польотів, загалом перебуваючи у Космосі 54 дні.

Як пише Live Science, в результаті цього дослідження стало відомо, що перебування у Космосі змінює частину ДНК людини.

Так, чимало фізичних змін, що відбулись з Скотом за час перебування за межами Землі, прийшли до норми через рік. Однак, 7% його ДНК змінилися назавжди.

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Тож вчені переконані, існує певний "космічний ген", який активується лише після потрапляння людини в умови перебування в Космосі, що і призвело до зміни генів Скотта Келлі. Зокрема, змін зазнали гени, пов'язані з імунною системою та формуванням кісткової тканини.

У той же час сам "піддослідний" Скотт Келлі каже, що про результати дослідження дізнався зі ЗМІ, бо значних змін з його здоров'ям не відчуває.

Вчені також припускають, що такі зміни могли відбутись через відмінність у їжі, навколишньому середовищі та вплив деяких "випромінювань".

Дослідження, яке NASA проводили на близнюках, свого роду унікальне. Адже 54-річні ідентичні близнюки Келлі, як і всі ідентичні близнюки, мають абсолютно однакову ДНК, що робить їх ідеальними кандидатами для такого експерименту. Серед астронавтів такий збіг буває дуже рідко.