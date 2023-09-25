Вони були вкрай важкі: скільки котиків постраждали і загинули внаслідок пожежі у "Котохаті"

Ввечері 23 вересня у притулку для тварин "Котохата" спалахнула пожежа. Стало відомо, скільки котиків постраждало.

Ветлікар реанімаційного відділення Юрій Гапусенко розповів, що тваринки отримали опіки та поранення. П'ять котів у важкому стані доправили до ветеринарної клініки.

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Коти були у вкрай важкому стані

На жаль, семеро котиків загинули. Ветлікар розповів, що багатьох пухнастиків з пожежі рятували місцеві мешканці.

На жаль, три з них вже були без ознак життя. Одне кошеня у вкрай важкому стані, з дуже серйозними важкими ураженнями, опіками. Вони були вкрай важкі, подальше лікування було недоцільне, тому провели евтаназію,

– зазначив Гапусенко.

З усіх мешканців "Котохати", яких доставили до ветклініки, врятувати вдалося лише одного. Тепер Рижик проходить лікувальні процедури. Уже за кілька днів котика планують виписати.

"Почуває себе дуже добре, спить, зараз отримує протизапальні препарати і кисневу терапію", – зазначив ветлікар.

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