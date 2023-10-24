Сили оборони мали частковий успіх на Південь від Роботиного, – Генштаб

Українські захисники продовжують вести наступальні дії на Сході та Півдні нашої держави. Так, Сили оборони змогли протиснути оборону ворога південніше Роботиного у Запорізькій області.

Крім того, українська армія також продовжує виснажувати ворога по всій лінії фронту. Таким чином ворогу складно просуватися й штурмувати позиції наших військових.

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Які успіхи України біля Роботиного

У Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники витіснили ворога із займаних ним позицій.

Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– мовиться у дописі Генштабу.

Водночас українські захисники продовжують штурмові дії й південніше Бахмута Донецької області. Там вони також завдають ворогу втрат в особовому складі й техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Наостанок у Генштабі зазначили, що ворог не перестає штурмувати українські позиції й вступати у бій зі Збройними Силами. Так, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень наших військових з росіянами.

Як триває контрнаступ ЗСУ

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що українські захисники мали успіх біля Бахмута. Зокрема, там вони просунулися на південному фланзі й витіснили звідти ворога.

Водночас у мережі з'явилася інформація про те, що ЗСУ нібито висадилися на лівому березі Херсонської області й звільняють територію. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності й наголосила на інформаційній тиші щодо операцій ЗСУ.

Проєкт "Український свідок" також опублікував кадри з Запорізького напрямку, де наші захисники ведуть успішний наступ проти російських загарбників. Там показали, як українська армія просувається крізь мінні поля.