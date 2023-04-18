Чому Єгипет не допомагатиме Росії зброєю: військовий оглядач розповів, що про це свідчить
Згідно з витоком секретних документів з Пентагону, Єгипет нібито планував виготовити та надати Росії 40 тисяч реактивних снарядів. Однак сумнівно, що це дійсно могло відбутися.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, навколо злитих документів є багато різних маніпуляцій, які не обов'язково можуть виявитися правдою. Досить сумнівно, що Єгипет дійсно готувався передати снаряди до Росії.
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Чому малоймовірно, що Єгипет був готовим допомогти Росії
Як наголосив Коваленко, до інформації зі злитих документів потрібно ставитися скептично. В Єгипті добре розуміють, що не могли б непомітно виготовити кілька десятків тисяч снарядів та передати Росії.
Той, хто готував цей вкид, мабуть, забув, що Єгипет відмовився від дуже "смачного" контракту з Росією щодо постачання винищувачів Су-35. Він міг стати другою країною світу, в яку експортувалися б ці літаки. Перший і поки єдиний – Китай,
– зазначив Коваленко.
Коваленко прокоментував ситуацію зі снарядами з Єгипту: дивіться відео
Вже згодом з'явилася інформація, що Єгипет готовий продавати США боєприпаси калібру 152 та 155-міліметри, які потім передаватимуть для України. Якщо ця інформація виявиться правдою, то це дуже добре. Адже ЗСУ потрібно накопичувати як резерви снарядів, так і використовувати їх під час бойових дій.
Ситуація щодо боєприпасів з Єгипту: коротко
- В секретних документах Пентагону, які були "злиті" в мережу, була згадка про Єгипет. Там нібито планували виготовити 40 тисяч реактивних снарядів та таємно передати їх Росії.
- Згодом представник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зейд прокоментував цю ситуацію. Він підкреслив, що його країна намагається зберігати рівну дистанцію з Україною та Росією.
- Згодом, за даними видання The Washington Post, Єгипет різко передумав та погодився озброїти Україну після оприлюднення цієї інформації.