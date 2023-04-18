Чому Єгипет не допомагатиме Росії зброєю: військовий оглядач розповів, що про це свідчить

Згідно з витоком секретних документів з Пентагону, Єгипет нібито планував виготовити та надати Росії 40 тисяч реактивних снарядів. Однак сумнівно, що це дійсно могло відбутися.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, навколо злитих документів є багато різних маніпуляцій, які не обов'язково можуть виявитися правдою. Досить сумнівно, що Єгипет дійсно готувався передати снаряди до Росії.

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Як наголосив Коваленко, до інформації зі злитих документів потрібно ставитися скептично. В Єгипті добре розуміють, що не могли б непомітно виготовити кілька десятків тисяч снарядів та передати Росії.

Той, хто готував цей вкид, мабуть, забув, що Єгипет відмовився від дуже "смачного" контракту з Росією щодо постачання винищувачів Су-35. Він міг стати другою країною світу, в яку експортувалися б ці літаки. Перший і поки єдиний – Китай,

– зазначив Коваленко.

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Вже згодом з'явилася інформація, що Єгипет готовий продавати США боєприпаси калібру 152 та 155-міліметри, які потім передаватимуть для України. Якщо ця інформація виявиться правдою, то це дуже добре. Адже ЗСУ потрібно накопичувати як резерви снарядів, так і використовувати їх під час бойових дій.

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