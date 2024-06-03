Є нюанс: як далеко вглиб Росії може залетіти Storm Shadow

ЗМІ припускають, що Франція та Велика Британія, ймовірно, дозволили завдавати удари по Росії ракетами Storm Shadow/SCALP. Якщо це дійсно так, то Україна отримає нові важливі можливості.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що тут краще дочекатися таки офіційного дозволу. Зараз союзники знімають обмеження щодо ударів по Росії, але ставлять свої умови.

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Дальність польоту Storm Shadow

Як наголосив Коваленко, вже відомо, що дальність ураження Storm Shadow/SCALP становить понад 250 кілометрів. Але тут є інші важливі нюанси. Вони пов'язані із носіями цих ракет.

Ці ракети зараз використовують фронтові бомбардувальники Су-24. Вони не є найновітнішими. Чим ближче літаки наближатимуться до кордону, тим вразливішими будуть для російської ППО чи винищувальної авіації. Тому Су-24 мають використовувати з буфером безпеки,

– сказав Коваленко.

Цей буфер безпеки може становити близько 50 – 100 кілометрів від кордону з Росією. На такій відстані літаки будуть більш-менш в безпеці. Так наша держава зможе застосовувати далекобійні ракети на 100 – 150 кілометрів вглиб території Росії.

Цього буде достатньо аби нищити військові об'єкти окупантів не лише в ближній тиловій зоні. Це стосується як аеродромів, командних пунктів, транзитних вузлів, складів з боєприпасами, військових частин тощо. Такі удари вплинуть на можливість проведення наступальних операцій окупантів вздовж кордону з Україною.

Удари по Росії: коротко