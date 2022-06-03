Козак виїхав і не повернеться, – Венедіктова про плани щодо соратника Медведчука

Слідство зібрало залізобетонні докази провини Віктора Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей. Разом з ним у цій справі фігурує його соратник Тарас Козак.

В ефірі єдиного телемарафону генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що Тарас Козак втік з України взимку 2021 року, повідомляє 24 канал.

До теми У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова

Вона вважає, що він вже не повернеться в Україну, якщо не буде екстрадиції.

Вони вдвох у цій справі. Він (Козак – 24 канал) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції,

– розповіла вона.

Як Козака можна притягнути до відповідальності

За словами Венедіктової, скоріше за все прокуратурі доводиться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку. Наразі інформації про те, де він перебуває, немає. Але, скоріше за все, Козак ховається в Росії.

Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися,

– сказала Венедіктова.

Вона зауважила, що якщо Козак вирішив заховатися у Росії, то його спіткає така ж доля, як Януковича – Росія буквально стане для нього тюрмою, адже він буде невиїзний звідти.