Козак виїхав і не повернеться, – Венедіктова про плани щодо соратника Медведчука
Слідство зібрало залізобетонні докази провини Віктора Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей. Разом з ним у цій справі фігурує його соратник Тарас Козак.
В ефірі єдиного телемарафону генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що Тарас Козак втік з України взимку 2021 року, повідомляє 24 канал.
До теми У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова
Вона вважає, що він вже не повернеться в Україну, якщо не буде екстрадиції.
Вони вдвох у цій справі. Він (Козак – 24 канал) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції,
– розповіла вона.
Як Козака можна притягнути до відповідальності
За словами Венедіктової, скоріше за все прокуратурі доводиться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку. Наразі інформації про те, де він перебуває, немає. Але, скоріше за все, Козак ховається в Росії.
Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися,
– сказала Венедіктова.
Вона зауважила, що якщо Козак вирішив заховатися у Росії, то його спіткає така ж доля, як Януковича – Росія буквально стане для нього тюрмою, адже він буде невиїзний звідти.