Кожен приховує від Путіна втрати, – політтехнолог про боротьбу російських силових структур
Подейкують, що Владімір Путін в принципі не використовує телефон та інтернет. Він отримує інформацію лише з "аналітичок", а в ФСБ та міноборони вони різні, принаймні щодо втрат.
Виникає питання: якщо ви працедавець, вам приносять різні аналітичні звіти з різною кількістю втрат, ви починаєте розбиратися, хто ж насправді бреше. Усі починають вказувати на одне одного. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Путін сам є творцем конфлікту
Як відзначив політтехнолог, для нас конфлікт в армійському керівництві, у Міноборони, у ФСБ – це прекрасна історія. Ще більш прекрасна історія, що американці володіють цією інформацією, значить вони настільки глибоко інтегровані, і їхні розвіддані підтверджують, що є конфлікт.
Цілком можливо, що з продовженням війни кількість цих конфліктів буде збільшуватися. Кількість втрат з російського боку теж збільшуватиметься.
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Путін оточив себе аналітичними відділами, він отримує інформацію з різних джерел. Так, він сам створив цей конфлікт.
У цьому конфлікті і є весь Путін. Його завдання, щоб усі одне на одного "стукали", усі одне одного в чомусь звинувачували. Таким чином він підтримує певне напруження і такий собі баланс для себе. Я б не сказав, що це великий козир. Але головне, що американці про це все знають,
– зауважує політтехнолог.
Напередодні диктатор організував зустріч Сергія Шойгу та Євгена Пригожина. Він намагався примирити їх і натомість снарядного конфлікту. Так, Путін створює ілюзію різних центрів дії. Мовляв, якщо не ти – то ця людина, якщо не та – то інша.
Мені здається, Пригожину нав'язали велику значущість. Це буде його значний мінус. Пригожин ніхто і звати його ніяк, але він вказував армійському керівництву, як треба вести війну, звинувачував їх, змушував своїх прилеглих записувати образливі відео для Шойгу та Герасимова,
– пригадує Тизенгаузен.
Певною мірою Пригожин працював на цивілізований світ, коли критикував міноборони і говорив про нестачу снарядів.
А ось те, що Путін його возвеличив до рівня, що він має сідати з міністром оборони за один стіл, і вони мають щось врегулювати, каже про те, що Путіна не так сильно довіряє своєму міноборони та Шойгу.
За словами Тизенгаузена, для Шойгу є дуже погані новини. Коли Україна виграє війну, говорить політтехнолог, Шойгу звинуватять у всіх провалах. І не лише його.
"З Пригожиним більш кардинально розберуться – або відправлять в Африку вирішувати бізнес-питання, або усунуть. Теж непогана новина", – підкреслив політтехнолог.
Останні втрати ворога
- Українські захисники й захисниці продовжують давати гідну відсіч окупантам, які намагаються захопити наші землі. За понад рік повномасштабного вторгнення вже загинуло щонайменше 180 590 російських загарбників.
- Генштаб повідомляє, що лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 540 російських загарбників. Зокрема, в районі Бахмута загинув черговий найманець ПВК "Вагнера". Сили оборони знищили окупанта Алєга Чеченова, який любив вихвалятися фотографіями у соціальних мережах.
- Крім того, Росія втрачає в Україні не лише живу силу, а й чимало техніки. Протягом 12 квітня наші бійці перетворили на брухт 10 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 1 одиницю спеціальної техніки.