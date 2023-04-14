Кожен приховує від Путіна втрати, – політтехнолог про боротьбу російських силових структур

Подейкують, що Владімір Путін в принципі не використовує телефон та інтернет. Він отримує інформацію лише з "аналітичок", а в ФСБ та міноборони вони різні, принаймні щодо втрат.

Виникає питання: якщо ви працедавець, вам приносять різні аналітичні звіти з різною кількістю втрат, ви починаєте розбиратися, хто ж насправді бреше. Усі починають вказувати на одне одного. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Путін сам є творцем конфлікту

Як відзначив політтехнолог, для нас конфлікт в армійському керівництві, у Міноборони, у ФСБ – це прекрасна історія. Ще більш прекрасна історія, що американці володіють цією інформацією, значить вони настільки глибоко інтегровані, і їхні розвіддані підтверджують, що є конфлікт.

Цілком можливо, що з продовженням війни кількість цих конфліктів буде збільшуватися. Кількість втрат з російського боку теж збільшуватиметься.

Тизенгаузен про конфлікт у Кремлі: дивіться відео

Путін оточив себе аналітичними відділами, він отримує інформацію з різних джерел. Так, він сам створив цей конфлікт.

У цьому конфлікті і є весь Путін. Його завдання, щоб усі одне на одного "стукали", усі одне одного в чомусь звинувачували. Таким чином він підтримує певне напруження і такий собі баланс для себе. Я б не сказав, що це великий козир. Але головне, що американці про це все знають,

– зауважує політтехнолог.

Напередодні диктатор організував зустріч Сергія Шойгу та Євгена Пригожина. Він намагався примирити їх і натомість снарядного конфлікту. Так, Путін створює ілюзію різних центрів дії. Мовляв, якщо не ти – то ця людина, якщо не та – то інша.

Мені здається, Пригожину нав'язали велику значущість. Це буде його значний мінус. Пригожин ніхто і звати його ніяк, але він вказував армійському керівництву, як треба вести війну, звинувачував їх, змушував своїх прилеглих записувати образливі відео для Шойгу та Герасимова,

– пригадує Тизенгаузен.

Певною мірою Пригожин працював на цивілізований світ, коли критикував міноборони і говорив про нестачу снарядів.

А ось те, що Путін його возвеличив до рівня, що він має сідати з міністром оборони за один стіл, і вони мають щось врегулювати, каже про те, що Путіна не так сильно довіряє своєму міноборони та Шойгу.

За словами Тизенгаузена, для Шойгу є дуже погані новини. Коли Україна виграє війну, говорить політтехнолог, Шойгу звинуватять у всіх провалах. І не лише його.

"З Пригожиним більш кардинально розберуться – або відправлять в Африку вирішувати бізнес-питання, або усунуть. Теж непогана новина", – підкреслив політтехнолог.

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