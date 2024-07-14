Кожен українець — мішень: Росія обстріляла Мирноград і Лиман, є загиблий і поранені

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про обстріли двох міст увечері 14 липня.

Попри шалену спеку росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 липня окупанти вбили родину на Херсонщині, а також завдали підлого подвійного удару по Будах на Харківщині.

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Які наслідки обстрілу Мирнограда та Лимана

На жаль, є загиблі та поранені. Імовірно, їхня кількість збільшиться, адже дехто може бути під завалами.

У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці – вбили 1 людину, поранили 6. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами. У Лимані відомо про 3 поранених, пошкоджено щонайменше 1 будинок і кав'ярню,

– написав Філашкін.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Наслідки обстрілу Мирнограда та Лимана 14 липня 2024 / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Глава ОВА підкреслив, що для росіян кожен українець – це мішень. Тож не варто наражати себе на небезпеку, слід евакуюватися з небезпечних регіонів.