Кожен тиждень – надзвичайно дорогий: скільки втратить Україна за час карантину

В Україні у час пандемії в бюджеті є запаси, які можна скорочувати: це гроші для інфраструктурних проєктів та субвенції на соціально-економічний розвиток. Окрім того, варто думати не тільки про скорочення бюджетних витрат, а й про їх перенесення на другу половину року. Загалом, за час крантину Україна може втратити 5% ВВП.

Перенесення на другу половину року необхідне через те, що наразі не до кінця зрозуміло, який буде масштаб впливу епідемії на економіку України. Про це заявив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в коментарі 24 каналу.

Важливо Як карантин вплине на українську економіку: прогноз бізнесу

За його словами, може виникнути ситуація, коли держава все ж таки зможе собі дозволити фінансувати більшою мірою витрати в другій половині року, якщо відновлення економіки буде відносно швидким.

Вишлінський підкреслив: хотілося б, щоб уряд більшою мірою спирався на дані під час прийняття рішень щодо карантину і, можливо, переглянув його тривалість в бік скорочення.

Кожен тиждень є надзвийно дорогим. Якщо вже за прийнятим рішенням карантин триватиме 35 днів, це є більш ніж 1/8 частина року. Навіть, якщо не дивитися на світову фінансову кризу, це вже дає скорочення 5% ВВП. Відповідно, це дає ще більше скорочення доходів. В нас ВВП складає приблизно 3 трильйона гривень на сьогодні. Відповідно 5% – це 150 мільярдів гривень. Перерозподіл через бюджет складає зараз приблизно 40%, тобто відповідно це 60 мільярдів гривень втрат,

– пояснив Вишлінський.

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Також Вишлінський запевнив, що в бюджеті є запаси, які можна зараз скорочувати: