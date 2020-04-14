Кожна третя гривня з бюджету йде на погашення або обслуговування боргу, – Гетманцев

Обсяг українського боргу не такий великий у порівнянні з іншими країнами – лише 50%. Однак вартість боргу деяких держав, які отримують запозичення безкоштовно, і боргу України, яка отримує його під досить великі відсотки – абсолютно різна.

А під час кризи відсотки можуть стати ще більшими. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Першу частину інтерв'ю читайте тут Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського

За його словами, Україна вимушена третину надходжень до бюджету віддавати кредиторам.

На жаль, ми маємо державу з фінансовою системою, яка є в дуже непростій ситуації. Кожна третя гривня з бюджету йде на погашення або обслуговування боргу. Це величезна сума,

– підкреслив Гетманцев.

Він додав, якщо Україна отримає потужний сигнал від МВФ, то зможе продовжувати ту політику, яка є обґрунтованою – проактивну політику з державним боргом.

Як зазначає Гетманцев, в межах цієї політики необхідно:

Зменшити обсяг державного боргу, що вже відбувається. "Ми говорили про те, що до 2024 року можна буде зменшити аж до 40 % з 50%, які були наприкінці 2019 року", – сказав голова комітету. Здешевити борг. Той дорогий борг, який брали усі ці 4 роки, змінити на дешевший, а короткий – на довгий.

"Ми повинні зробити ці кроки в середньостроковій перспективі. Тобто за 2-3 роки маємо реструктуризувати власний борг, а також збільшити гривневу частину цього боргу. Натомість зменшити доларову. Це можна зробити лише за стабільності гривні", – підсумував Гетманцев.

Дивіться повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі