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      Кожна третя гривня з бюджету йде на погашення або обслуговування боргу, – Гетманцев

      - Читать новость на русском
      Кожна тертя гривня йде на погашення боргу / 24 канал

      Обсяг українського боргу не такий великий у порівнянні з іншими країнами – лише 50%. Однак вартість боргу деяких держав, які отримують запозичення безкоштовно, і боргу України, яка отримує його під досить великі відсотки – абсолютно різна.

      А під час кризи відсотки можуть стати ще більшими. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      Першу частину інтерв'ю читайте тут Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського

      За його словами,  Україна вимушена третину надходжень до бюджету віддавати кредиторам.

      На жаль, ми маємо державу з фінансовою системою, яка є в дуже непростій ситуації. Кожна третя гривня з бюджету йде на погашення або обслуговування боргу. Це величезна сума,
      – підкреслив Гетманцев.

      Він додав, якщо Україна отримає потужний сигнал від МВФ, то зможе продовжувати ту політику, яка є обґрунтованою – проактивну політику з державним боргом.

      Як зазначає Гетманцев, в межах цієї політики необхідно:

      1. Зменшити обсяг державного боргу, що вже відбувається. "Ми говорили про те, що до 2024 року можна буде зменшити аж до 40 % з 50%, які були наприкінці 2019 року", – сказав голова комітету.
      2. Здешевити борг. Той дорогий борг, який брали усі ці 4 роки, змінити на дешевший, а короткий – на довгий.
        "Ми повинні зробити ці кроки в середньостроковій перспективі. Тобто за 2-3 роки маємо реструктуризувати власний борг, а також збільшити гривневу частину цього боргу. Натомість зменшити доларову. Це можна зробити лише за стабільності гривні", – підсумував Гетманцев.

      Дивіться повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі

       

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Бюджет 2020 Новини України Бюджет Гривня МВФ Транш МВФ Боргова криза
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