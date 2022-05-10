Кожне життя – цінне: в Умані рятувальники реанімували кота, якого витягли з палаючої квартири

Співробітники ДСНС рятують життя не лише українців, а й їхніх чотирилапих улюбленців. Так в Умані рят увальникам довелось реанімувати кота, який постраждав під час пожежі.

Білого пухнастика витягнули з квартири, охопленої полум'ям. Натрапили на тваринку рятувальники, коли гасили пожежу в багатоповерхівці.

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Кіт, ймовірно, надихався чадним газом

У ДСНС оприлюднили відео, як відбувалась операція порятунку. Видно, що кіт лежить практично нерухомо. Ймовірно, він надихався у помешканні чадного газу.

Аби полегшити стан чотирилапого, рятувальник змочили йому голову водою та дали подихати киснем. Для цього працівники ДСНС використали спеціальний апарат. Після цього тваринці стало краще.

Дивіться відео, як в Умані рятували котика / Відео ДСНС:

Врятованого котика раніше показав і Олег Сенцов

Раніше з врятованим котом сфотографувався Олег Сенцов. Режисер зараз захищає Україну від російських загарбників. Сенцов наголосив, що у війні страждають і дуже багато тварин, які просто змушені тікати та ховатись від постійних обстрілів. Колишній політв'язень Кремля наголосив, що вже прихистив одну кішку з пораненою лапкою.

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Дуже відомою стала кішка з Бородянки

Дуже відомою стала кішка зі зруйнованого ворогом міста Бородянка. Пухнасту красуню врятували з потрощеної багатоповерхівки. Назвали чотирилапу Шафкою та знайшли їй турботливих господарів. Тепер Шафка красується на шоперах та футболках.

Тварини під час війни: коротко про їхні історії

Російські загарбники окупували біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна. Вона розташована на території Великобурлуцької громади. Потрапив у полон і відомий провісник весни – бабак Тимко.

У ДСНС працює унікальний пес-сапер Патрон. Він активно допомагає розміновувати територію Чернігівщини.

На Київщині жінці вдалось вивезти з-під окупації одразу 16 собак. Вона завантажила їх у бус та вирушила на Рівненщину.

Тим часом в Україні створили спеціальний сайт для пошуку загублених домашніх улюбленців. Оголошення можна поширити по соцмережах.

Подивіться відео про пса Патрона:

Будинок, у якому жила кішка, зруйнували ще у березні. Тваринці вдалось протриматись на сьомому поверсі – на руїнах 2 місяці.