"Крабова пастка": ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії під час наради керівників
Джерело:Сили спеціальних операцій
Збройні Сили України вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі якраз під час наради керівного складу. Саме тому російські генерали поранені, є втрати.
Відповідну інформацію Сили спеціальних операцій розповіли наступного дня після атаки – 23 вересня. Військові також пояснили, як відбувалась операція з удару по штабі росіян.
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Що нового відомо про атаку по штабу Чорноморського флоту Росії
Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь,
– розповіли військові.
Сили спеціальних операцій розповіли, як все відбувалось. Зокрема, вони передали дані Повітряним силам для нанесення ураження. Далі вже свою роботу зробили вони.
"Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат – десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", – запевнили військові.
Вибухи в штабі Чорноморського флоту Росії: коротко
- Посеред дня 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Згодом так звана окупаційна "влада" підтвердила, що вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії.
- Після цього у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що удару по Чорноморському флоту завдала Україна орієнтовно о 12 годині 22 вересня.
- Згодом глава української розвідки Кирило Буданов повідомив, що окупанти зазнали втрат. Зокрема, внаслідок удару по їхньому штабу щонайменше 9 загиблих, ще орієнтовно 16 – поранених. За словами розвідника, у важкому стані перебуває командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук, без свідомості – начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков.
- До речі, вибухи лунали й в інших регіонах тимчасово окупованого Криму. Серед іншого – міг бути приліт по військовій частині росіян у Бахчисараї.