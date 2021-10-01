Крадену зброю з окупованого Криму знайшли в гаражі у Авдіївці

В Авдіївці у гаражному кооперативі знайшли цілий арсенал. Виявилося, що це зброя, яку вивезли з окупованого Криму.

На момент окупації зброю зберігали на півострові. Втім, якимось чином вона опинилася на Донеччині.

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Зброя з Криму у гаражі в Авдіївці

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що зброя, яку вкрали у Криму, перебуває на території Донецької області. Схованку зі зброєю та боєприпасами знайшли на території гаражного кооперативу Авдіївки.

Правоохоронці вилучили:

60 гранат Ф-1,

36 гранат РГД,

понад 100 мін,

10 ручних протитанкових гранатометів,

установку протитанкової керованої ракети,

майже 14 тисяч патронів різного калібру.



Арсенал в Авдіївці

Наразі невідомо, хто причетний до незаконного зберігання зброї. Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Весь арсенал вилучили для експертизи.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

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