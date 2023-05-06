Краще смерть, ніж Гаага: як закінчать свій шлях так звані російські "еліти"

В Росії є приклади так званих "еліт", які кинули все і виїхали з країни. Утім, є й ті, хто буде йти до кінця. Такі персонажі розуміють – відступати їм нікуди.

Про них в ефірі 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, що очікує їх після краху путінського режиму.

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Доля Геббельса

Російські пропагандисти в особі Соловйова, Симоньян, Скабєєвої та інших розуміють, відступати їм нікуди, вважає Ейдман. Вони будуть до останнього "боротися", але в результаті можуть повторити долю Геббельса.

"Він закінчив тим, що разом з дружиною отруїв купу своїх дітей, а потім вони самі отруїлися. Ось такий сценарій ймовірний щодо таких персонажів, ніж те, що вони здадуться та піднімуть руки", – припустив спікер.

Він підкреслив, що ці так звані "еліти" звикли до хорошого життя "на вершині російської ієрархії", звикли відчувати себе господарями того самого життя з купою грошей і тому вони не підуть на жодні приниження після краху путінського режиму.

Що їх може очікувати після краху путінського режиму – можуть посадити, можуть навіть вбити. Будуть постійні приниження, але, думаю, вони на це не підуть. Швидше вони не житимуть ніяк, ніж так. Буде дуже великий шлях з небес на землю,

– поділився політолог.

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Ліквідація третіх осіб

Ігор Ейдман прокоментував події в Росії, які спричинили загибель таких осіб як Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського. На його думку, це зовсім незрозумілий вибір.

"Невідомо хто за цим стоїть. Якщо партизани, про яких розповідають в Росії, – то я не розумію вибір їхніх жертв. Навіть для пропагандистів це треті особи. Дугіна – нуль. Татарський – жалюгідний відморозок. В Росії чимало видних воєнних злочинців, а вибирають тих, кому не треба влада", – сказав він.

Ймовірно, тут може бути лише одна причина.

"Потім з них ліплять героїв-жертв для згуртування бидлоплебсу біля трону. Їм треба винести когось на ікони. Боюся, що це якась провокація. Тобто сама влада вбиває, канонізує жертв, а потім перекладає відповідальність на Україну чи проукраїнські сили в Росії", – сказав він.

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