Під завалами школи в Краматорську виявили тіла трьох загиблих: пошукові роботи тривають
22 липня 2022 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Донбас
21 липня російські окупанти вдарили по школі в Краматорську. На жаль, серед мирного населення знову є втрати.
російські окупанти здійснили черговий обстріл мирних міста та сіл на Донеччині. Найбільшого удару ворог завдав Краматорську – внаслідок атаки знищена школа, а два машинобудівні заводи зазнали руйнувань.
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Під завалами школи у Краматорську знайшли загиблих
Рятувальники повідомили про те, що розбір завалів школи триває. Станом на 7 ранку вони виявили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція продовжується.
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