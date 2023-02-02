Бахнуло, побіг у спальню – там нічого не лишилося, – свідок про удар по будинку у Краматорську

Російські загарбники завдали ракетного удару по будинку у Краматорську 1 лютого. Очевидець розповів про перші хвилини після атаки.

За словами мешканця пошкодженого будинку Леоніда, після удару в його квартирі повилітали вікна. На місце одразу прибули рятувальники.

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Що відбувалося у перші хвилини після удару у Краматорську

Як розповів Леонід, ввечері він дивився телевізор і почув гучний вибух.

Як бахнуло... Я побіг одразу в спальню, дивлюсь: а там вікон немає, нічого немає, все повилітало,

– повідомив чоловік.

Потім Леонід побачив, як на місце удару оперативно приїхали поліцейські та рятувальники

"Все було швидко та оперативно", – наголосив мешканець будинку.

Очевидець про ракетний удар у Краматорську: дивіться відео

Ракетний удар у Краматорську: що відомо