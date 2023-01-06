Крапку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS, – Подоляк про подальшу допомогу Україні
Джерело:Михайло Подоляк
Рішення партнерів передати Україні важку техніку посилить наступальні можливості українських захисників. Однак, крапку в демілітаризації Росії поставлять далекобійні ракети ATACMS та їх аналоги.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він привітав рішення США, Франції та Німеччини.
Увага Після війни російської армії не буде біля наших кордонів, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком
За його словами, додаткові системи Patriot допоможуть "закрити небо" над Україною. Водночас броньована техніка Bradley, Marder, AMX, яку скоро можуть отримати українські війська, посилить наступальні можливості.
Радник наголосив, що Україна також очікує від партнерів рішення про надання танків Leopard та далекобійних ракет.
Крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS й аналоги,
– додав Подоляк.
Що цьому передувало
- Президент Франції Еммануель Макрон 4 січня пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Президент Володимир Зеленський підтвердив допомогу від Франції та подякував Макрону.
- Після цього стало відомо, що Україна вже невдовзі отримає американські броньовики Bradley. Це підтвердив вже сам президент США Джо Байден. Байден наголосив, що це питання – на столі.