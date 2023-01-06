Крапку в демілітаризації Росії поставлять ATACMS, – Подоляк про подальшу допомогу Україні

Рішення партнерів передати Україні важку техніку посилить наступальні можливості українських захисників. Однак, крапку в демілітаризації Росії поставлять далекобійні ракети ATACMS та їх аналоги.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він привітав рішення США, Франції та Німеччини.

Увага Після війни російської армії не буде біля наших кордонів, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком

За його словами, додаткові системи Patriot допоможуть "закрити небо" над Україною. Водночас броньована техніка Bradley, Marder, AMX, яку скоро можуть отримати українські війська, посилить наступальні можливості.

Радник наголосив, що Україна також очікує від партнерів рішення про надання танків Leopard та далекобійних ракет.

Крапку в демілітаризації РФ поставлять ATACMS й аналоги,

– додав Подоляк.

Що цьому передувало