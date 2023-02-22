Що не день, то пожежа: у Красноярську потужно палає склад – відео займання
У Росії чергова пожежа. Цього разу у Красноярську зайнявся склад.
Про пожежу повідомили росЗМІ. Зазначають, що площа пожежі досягла 2,5 тисячі квадратних метрів, передає 24 Канал.
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Що відомо про чергову пожежу в Росії
Відомо, що пожежа почалася в одному зі складів у районі житлового масиву.Попередньо, в будівлі, яка зайнялася, знаходиться приміщення для зберігання печей і камінів, спортивно-розважальний центр, фітнес-клуб, автотехцентр і центр віртуальної реальності.
Дим від пожежі видно на все місто, повідомляють очевидці. Пожежі присвоєно другий ранг небезпеки.
Чергова пожежа в Росії: дивіться відео
Пожежа в Красноярську: дивіться відео
Загорівся черговий склад: дивіться відео
У центрі Москви спалахнула потужна пожежа
У вівторок, 21 лютого, В центрі Москві сталась пожежа – загорівся 16-поверховий готель "Москабельмет".
Російські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих під час пожежі в будинку з готелем зросло до 7, ще 11 людей постраждали. Рятувальники прозвітували, що врятували 50 осіб, з них 7 дітей.
Готель розташований на Міжнародній вулиці. Щодо причин пожежі попередньо повідомляли, що постоялець підпалив речі. Згодом в екстрених службах констатували, що причиною пожежі в центрі Москви є підпал.
Інші пожежі в Москві
- У Росії триває сезон пожеж та вибухів. Нещодавно вибух пролунав у Самарській області, на одному з цехів Чапаївського механічного заводу. Саме там виготовляють детонатори та вибухівку.
- 14 лютого в Росії спалахнув автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу. Водночас є підозри, що палало саме у Науково-дослідному інституті точних приладів. На місці інциденту чули вибухи.
- 13 лютого рятувальники країни-агресорки приборкували полум'я у Вологодській області. Не пройшло достатньо часу, як черговий вибух на газопроводі відбувся у Ярославській області.