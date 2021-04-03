Має навчити історія, – Кравчук порівняв нарощення російських військ з початком Другої світової

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Леонід Кравчук порівняв ситуацію на кордонах між Україною та Росією з початком Другої світової війни. За словами політика, спершу теж не звертали увагу, що хтось нарощує війська.

Джерело:

"Дождь"

Глава української делегації у ТКГ Кравчук наголосив, що ескалацію на Донбасі необхідно розглядати як можливість розширення конфлікту та агресії.

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Нас багато чому має навчити історія. Друга світова війна, теж не звертали увагу, що хтось зосереджує війська. Ми маємо бути готові,
– заявив Кравчук.

За словами глави української делегації у ТКГ, сьогодні Україна готова до будь-яких можливих сценаріїв. Наша країна не має меті погрожувати Росії, однак "ми захищатимемось до останнього".

Кравчук заявив, що це абсолютно нормальна реакція війни та народу.

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