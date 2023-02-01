Країна буде змінюватися: Арахамія анонсував звільнення керівного складу митниці

Нещодавно в уряді анонсували "весняні посадки" тих, хто не збирається працювати в інтересах України. Зокрема, у рамках цього процесу, сьогодні буде звільнено весь керівний склад митниці.

Про це розповів Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. За його словами, держава "допоможе" змінитися тим, хто цього не хоче.

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Перші успіхи "весняних посадок" від Арахамії

Сьогоднішні в Україні відбулися обшуки низки посадових осіб та структур. Це відбулося у рамках обіцяних в уряді "весняних посадок".

Успіхами в реформації держструктур у перший день лютого поділився глава фракції "Слуга Народу". Серед перечисленого, Арахамія вказав звільнення керівного складу Держмитниці.

Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися,

– зазначив Арахамія.

Також очільник фракції оголосив про:

обшуки у Податковій;

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

обшуки у Коломойського у справі "Укрнафти";

цілу серію "негласних слідчих дій";

обшуки в Авакова;

обшуки у Столара.

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Глава ТСК підтвердив звільнення керівництва митниці

Очільник Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ярослав Железняк підтвердив звільнення керівного складу митниці.

Додамо, що в.о. голови Державної митної служби був В'ячеслав Демченко. Железняк анонсував, що на його посаду тимчасово буде призначено одного з заступників – Сергія Звягінцева.

Зауважимо, що напередодні очільник ТСК поділився, що комісія близько 5 годин обговорювала "чорне зерно", яке, за словами нардепа, допомагала вивозити Держмитниця. Тоді політик додав, що "все зрозуміло і все погано".

ДМС, свято наближається. І не тільки ДМС, напрямків то у нас багато,

– заінтригував глава ТСК.

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