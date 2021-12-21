Країни Балтії готові надати військову допомогу Україні
Джерело:Міноборони Литви
Міністри оборони країн Балтії заявили про готовність надати Україні військову та невійськову підтримку. Вони закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.
Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії провели зустріч у Каунасі. Вони виявили солідарність з Україною.
До теми Спроби Росії намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними, – Науседа
В разі потреби країни готові надати Україні необхідну підтримку
Країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів, а також продовження реформ в оборонному секторі країни. У разі потреби країни Балтії готові надати Україні дуже швидку підтримку як військову, так і невійськову,
– сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Глави військових відомств також обговорили дії Росії та Білорусі. Ці країни, наголосили міністри, дестабілізують ситуацію з безпекою в Європі.
Росія хоче обмежити суверенітет України
Щодо стягнення військ Росії до кордону України, то це, вважають у країнах Балтії, беззаперечно небезпечна ситуація. У такий спосіб Москва хоче обмежити суверенітет України та її прагнення до НАТО.
Під час дискусій міністри приділили велику увагу діям Росії та Білорусі, які дестабілізують безпекову ситуацію в Європі. Вони дійшли думки, що концентрація російського військового потенціалу на кордоні з Україною є особливо небезпечною спробою Росії обмежити суверенітет України, її прагнення до членства в НАТО.
Читайте також Армія США у Європі та військова допомога Києву: Держдеп відповів Росії на "ультиматуми"
Позиція країн Балтії щодо загроз з боку Росії:
- Президент Литви Гітанас Науседа взяв участь в зустрічі президентів "Люблінського трикутника" 20 грудня у Гуті.
- ВІн підтвердив, що Вільнюс виступає за територіальну цілісність та суверенітет України.
- Раніше міністр національної оборони Литви Арвідас Анушуаскас повідомляв, що Вільнюс готовий надати Україні летальну зброю.
Дивіться в "Теории заговора" про те, як Путін погрожує війною НАТО: