Країни Балтії готові надати військову допомогу Україні

Міністри оборони країн Балтії заявили про готовність надати Україні військову та невійськову підтримку. Вони закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.

Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії провели зустріч у Каунасі. Вони виявили солідарність з Україною.

До теми Спроби Росії намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними, – Науседа

В разі потреби країни готові надати Україні необхідну підтримку

Країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів, а також продовження реформ в оборонному секторі країни. У разі потреби країни Балтії готові надати Україні дуже швидку підтримку як військову, так і невійськову,

– сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Глави військових відомств також обговорили дії Росії та Білорусі. Ці країни, наголосили міністри, дестабілізують ситуацію з безпекою в Європі.

Росія хоче обмежити суверенітет України

Щодо стягнення військ Росії до кордону України, то це, вважають у країнах Балтії, беззаперечно небезпечна ситуація. У такий спосіб Москва хоче обмежити суверенітет України та її прагнення до НАТО.

Під час дискусій міністри приділили велику увагу діям Росії та Білорусі, які дестабілізують безпекову ситуацію в Європі. Вони дійшли думки, що концентрація російського військового потенціалу на кордоні з Україною є особливо небезпечною спробою Росії обмежити суверенітет України, її прагнення до членства в НАТО.

Читайте також Армія США у Європі та військова допомога Києву: Держдеп відповів Росії на "ультиматуми"

Позиція країн Балтії щодо загроз з боку Росії:

Президент Литви Гітанас Науседа взяв участь в зустрічі президентів "Люблінського трикутника" 20 грудня у Гуті.

ВІн підтвердив, що Вільнюс виступає за територіальну цілісність та суверенітет України.

Раніше міністр національної оборони Литви Арвідас Анушуаскас повідомляв, що Вільнюс готовий надати Україні летальну зброю.

Дивіться в "Теории заговора" про те, як Путін погрожує війною НАТО: