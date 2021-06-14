Всі розуміють, що Путін є проблемою, – Ауштрявічюс про саміт "Великої сімки"

Однією з тем саміту лідерів G7 стала Росія і її агресивні дії щодо України. Повернення держави-агресора у "Велику сімку" навіть не обговорюють.

Адже позиція "Сімки" дуже серйозна. Про це повідомив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Він відзначив, що на саміті ніхто не сказав, що їм бракує Володимира Путіна. Мовляв, був би він, то все було б інакше і розв'язали б усі міжнародні проблеми.

На мою думку, всі розуміють, що Путін не є частиною розв'язання проблеми. Він сам по собі є проблемою,

– наголосив Ауштрявічюс.

За його словами, Заходу і G7 треба думати, як сприймати такі проблеми і жити за своїм сценарієм, а не за сценарієм Кремля. Тому це – ще одна погана новина для Росії.

Росія асоціюватиметься з проблемами, – євродепутат

"Хотілося б, щоб Росія була конструктивним членом міжнародної спільноти і грала б сприятливу роль: і в регіональному, і в глобальному відношенні. Але наразі говорити про такий ризикований сценарій ми не зможемо", – сказав Ауштрявічюс.

Лідери G7 заявили , що Росія є не посередником, а стороною конфлікту на Донбасі.

"Сімка", як вважає євродепутат, і надалі працюватиме за своїм планом. Водночас Росія залишиться країною, яка асоціюватиметься тільки з проблемами.

Повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео

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