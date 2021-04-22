Країни НАТО будуть змушені воювати з Росією, – Костенко про переваги членства для України

Членство в НАТО надасть Україні важливі переваги. Якщо Росія вирішить здійснити повномасштабний наступ на нашу країну, інші члени Альянсу будуть змушені вступити у війну.
Джерело:24 канал
Про це розповів нардеп від "Голосу", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко. І додав, Україна поступово наближається до членства в НАТО.
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Депутат відзначив, що шлях до Північноатлантичного альянсу прописаний в Конституції України. І Україна зараз рухається в правильному напрямку – до вступу в НАТО.
Голосуючи за вступ України, кожна держава повинна розуміти, що вступає у війну з Росією,
– підкреслив він.
Роман Костенко зауважив, якщо Путін одного дня вирішить ескалувати ситуацію, кожна з 30 країн повинна взяти своїх солдатів, техніку і зайти на українську територію. Почати топити в Чорному морі російські кораблі і битися з російськими солдатами.
Він припустив, якщо Росія захопить нашу територію, а Україна захоче її забрати військовим шляхом. То оскільки ми будемо членами НАТО, інші держави повинні воювати за нашу країну.
"І тут питання, чи захочуть ці країни", – наголосив народний депутат.
Наше основне завдання – шукати союзників і поза НАТО, – Костенко
За словами Романа Костенка, Україні потрібно шукати союзників поза Північноатлантичним альянсом. Мовиться про США і Велику Британію, які наразі підтримують нашу державу.
Він також вважає, що Україні потрібно включати дипломатію і працювати більше в Німеччині й Франції, тому що це ключові країни в Європі.
Ми повинні шукати ті країни, які готові з нами разом протистояти Путіну. Не казати загалом про НАТО,
– зазначив парламентар.
Потенційне членство України в НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.
- Втім перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Очільник США Джо Байден відзначив, що підтримує членство України в НАТО. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.