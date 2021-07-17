Роковини збиття MH17: країни Об'єднаної слідчої групи виступили зі спільною заявою

У день сьомих роковин трагедії з пасажирським літаком Boeing 777 міністри закордонних справ Об'єднаної слідчої групи оприлюднили спільну заяву. У ній політики висловили співчуття рідним загиблих.

Спільну заяву зробили глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Вони наголосили, що їхні думки залишаються з тими, хто загинув на борту, а також – з їхніми сім'ями та близькими.

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У заяві мовиться, що ніхто не може повернути загиблих або зменшити страждання їхніх рідних. Однак вкрай важливо встановити правду та притягнути винних у катастрофі до відповідальності.

Глави МЗС наголосили, що віддають належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджують свою абсолютну підтримку їхніх зусиль на шляху до пошуку істини.

Ми також повністю впевнені в незалежності, відкритості та об’єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17,

– наголосили політики.

Заява Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що "за ці роки злочин детально розслідуваний, попри фейки Росії та її небажання співпрацювати".

Політик наголосив: щоб встановити справедливість, іноді потрібен час, однак винним її не уникнути.

Нині йдеться про поіменне встановлення кожного злочинця і притягнення їх до відповідальності,

– наголосив політик.

Що сказав Зеленський у роковини трагедії

Володимир Зеленський заявив, що наразі докладають усі зусилля, щоб встановити причини трагедії. Український лідер також запевнив: відповідальність – неминуча.

Зеленський зауважив, що "сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ".

Boeing у небі над Донбасом бойовики збили 17 липня 2021 року. На борту літака перебували 298 людей. Ніхто не вижив.



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