ОДКБ не допоможе Росії: навіщо тоді вона взагалі формувалась

Спецоперація ЗСУ у Курській області показала неспроможність Росії оперативно впоратися з важкою ситуацією, яка склалася в її регіоні. Тому Москва може звернутися за допомогою до союзників.

Росія разом з декількома країнами колишнього Радянського Союзу входить до Організації Договору про колективну безпеку. Проте на думку ексспівробітника КДБ Сергія Жирнова, якою він поділився з 24 Каналом, ці держави не зможуть надати військової підтримки Росії.

Читайте також Курська кампанія може змінити траєкторію війни: в ISW пояснили, які переваги отримали ЗСУ

Не зацікавлений відкривати другий фронт

Причина в тому, що держави – учасниці ОДКБ не мають потужних армій, які б були спроможні підтримати Росію. Коли у Казахстані у 2022 році виникли протести, то кожний з союзників направив йому на "допомогу" тільки по взводу своїх військових.

ОДКБ створювалась не для того, щоб країни-учасники надавали один одному допомогу, а для того, щоб Росія могла окупувати будь-яку з них на вигідній для неї підставі. Тоді вона своїми збройними силами, чисельністю у 1,3 мільйона військовослужбовців, захопить будь-яку країну з ОДКБ, наприклад Білорусь,

– припустив Жирнов.

Однак у зворотному напрямку, на його думку, цей "договір" не працює, тому що, зокрема, у Білорусі немає боєспроможної армії, адже вона ніколи і ніде не воювала.

Алєксандр Лукашенко для того, щоб не вступати у війну, фактично уклав сепаратне перемир'я з Україною. З осені 2022 року з Білорусі по українській території нічого не прилітає. Він не зацікавлений в тому, щоб відкривати другий фронт, хоча Владімір Путін цього хоче,

– відзначив він.

Проблема у тому, що очільник Кремля не може перекидати в Білорусь свої сили, тому що їх не вистачає Росії на Східному фронті, а у Лукашенко немає повноцінної армії. Якби Путін і вмовив його вступити у війну, війська Білорусі, за словами ексспівробітника КДБ, були б розбиті впродовж тижня.

Лукашенко усвідомлює, якщо доєднається до Путіна у війні проти України, то вона отримає дозвіл на використання усіх західних засобів, які має, щоб ліквідувати білоруське угруповання. Саме тому він не хоче вступати у війну проти України,

– пояснив Сергій Жирнов.

До теми Не 28: у DeepState сказали, скільки населених пунктів Курської області, які не контролює Росія

До ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) входять: Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія. Членство Вірменії в ній наразі заморожено. Раніше зі складу ОДКБ вийшли Азербайджан, Грузія та Узбекистан.