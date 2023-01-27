Країни-союзниці обіцяють Україні 321 важкий танк, – посол у Франції
Джерело:BFM TV
Увесь цивілізований світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами. Країни-союзниці обіцяють надати нашій державі 321 важкий танк.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Сили оборони потребують їх якомога швидше.
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Україні пообіцяли 321 танк
Посол України у Франції заявив, що країни-союзниці пообіцяли надати ЗСУ 321 важкий танк.
Нам потрібна ця допомога якнайшвидше,
– наголосив Омельченко.
Хоча терміни постачання залежать від типу танка і країни-виробника, за словами українського посла, якщо чекати до серпня або вересня, "буде занадто пізно". Таку ж думку має президент Володимир Зеленський.
"Кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають важливу роль. У нас є зброя, щодо якої ухвалили рішення, а вона досі не доїхала. Буває, їде місяцями. Я не говорю, що хтось винен в цьому. Просто кажу, що полегшення настає саме тоді, коли те, що дають, починає працювати на захист нашої армії", – заявив глава держави.
Президент наголосив, що Україна має дефіцит броньованої техніки. Натомість на озброєнні Росії перебувають тисячі танків.
"Якщо танки прибудуть з США у серпні, то це буде занадто пізно. Я не знаю, коли точно прибудуть танки з Європи", – повідомив Зеленський.
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Україна отримає бронетехніку від партнерів: коротко
- Координатор Ради національної безпеки при адміністрації президента США Джон Кірбі зазначив, що Україна отримає Abrams через кілька місяців. Своєю чергою, Leopard від Німеччини та європейських союзників нададуть найближчим часом.
- Польща, крім 14 танків Leopard, передасть ще 60 своїх танків PT-91 Twardy. Захисники вже використовують цю бронетехніку на полі бою.
- Велика Британія ж готує до відправлення в Україну Challenger 2. Міністр оборони країни Бен Воллес сказав, що ЗСУ нададуть ескадрилью цих танків – 14 одиниць.
- Вони можуть прибути до нас вже за декілька місяців. Заступник міністра оборони країни Алекс Чалк зазначив, що Challenger 2 планують передати в Україну наприкінці березня.