Відчули запах війни, – Ігнат пояснив, чому країни Європи посилюють ППО

Країни Європи, які межують з Україною, почали посилювати власну протиповітряну оборону. Це свідчить про те, що російські ракети та безпілотники могли залітати на їхню територію.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також додав, що країни-сусіди України відтепер також прагнуть отримати перспективні системи ППО, передає 24 Канал.

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"Відчули запах війни"

Ігнат припустив, що країни Європи, які межують з Україною, вочевидь, "відчули запах війни". Адже тепер партнери почали посилювати й власні системи ППО

Мабуть, країни, які межують з Україною, уже відчули запах війни й розуміють, що загроза є і на неї треба реагувати. Кожна країна посилюється, це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни, намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема, й авіаційні комплекси, літаки. Те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також додав, що неодноразово фіксувалися випадки, коли російські дрони та ракети потрапляли в повітряний простір країн Європи, тому цілком очікувано, що партнери починають посилювати й власну ППО.

У Польщі підіймали літаки під час масованих атак

Росія вдосвіта 13 січня випустила по території України 40 повітряних цілей, серед яких – дрони та ракети різних типів. Через це у Польщі підіймали у небо авіацію.

Коли рівень загрози знизився, то польські літаки повернулися на місця базування. Однак це не перший випадок, коли у країні-сусідці через російські обстріли підіймають літаки. Так, 2 січня під час масованої атаки Росії у Польщі також підіймали винищувачі F-16.

Такі рішення пов'язані з тим, що 29 грудня під час атаки російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. Відомо, що вона пробула у небі над країною Європи 3 хвилини. Через це у Польщі скликали термінове засідання військових і силовиків, аби встановити походження "невідомого об'єкта".