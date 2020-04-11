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      Країни G20 не домовились про скорочення видобутку нафти

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      Країни мали домовитись про скорочення видобутку нафти / Еспресо TV

      Міністри енергетики країн G20 завершили раунд переговорів про стабілізацію ринку нафти. Проте про конкретну угоду щодо скорочення видобутку "чорного золота" Великій двадцятці домовитись не вдалось.

      Представники урядів країн G20 зобов’язались зробити все необхідне, аби енергетичний сектор допоміг світові подолати наслідки пандемії. Однак про жодні домовленості щодо зменшення видобутку нафти не йдеться, інформує "Радіо Свобода".

      До теми Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна

      10 квітня представники ОПЕК попередньо погодили угоду, за якою видобуток нафти планують скоротити на 10 мільйонів барелів на добу в травні і червні. Мета цього кроку – стабілізація ринку, що постраждав внаслідок спалаху коронавірусу.

      Очікувалось, що під час зустрічі G20 до цієї угоди доєднаються США, Мексика та Канада. Проти скорочення видобутку нафти виступають США. У Вашингтоні наголосили, що американське виробництво вже падає через низькі ціни.

      Важливо! Через пандемію попит на "чорне золото" впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін, передусім. загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.

      Які країни входять до G20?
      Велика двадцятка: Євросоюз, Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія. Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: G20 ОПЕК Обвал цін на нафту Нафта
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