Люди, чиї родичі нещодавно померли, розповідають про досвід поховання й про величезні черги і в моргах, і в креаматорії.

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Домовитись про кремацію дуже важко

Місцева Людмила розповіла, що її чоловіка кремували 5 днів після смерті. Жінка додала, що тест на коронавірус померлому так і не зробили. У графі про причину смерті написали "пневмонія".

У морзі до того ж великі черги, багато тіл. Кілька днів Людмила їздила і чекала розтину, щоб забрати свідоцтво про смерть.

Ще один місцевий житель Дмитро розповів, що "вікно" на кремацію його родички було лише через 12 днів після смерті. Черги у Харкові рідні чекати не стали, вирішили скористатися послугою у Києві. За словами Дмитра, таких черг на кремацію як у Харкові, у столиці немає.

За кремацію у Харкові нам сказали ціна 11 200 гривень, у Києві — 15 тисяч гривень. Нам усе вийшло у 17 750 гривень. Мабуть, це за швидкість посередники беруть, але що робити з тілом, невідомо,

— сказав місцевий.



Кремувати вирішили в Києві / Фото Суспільного

Один крематорій на східні області

Кількість кремацій з початку червоної зони значно збільшилась. Про це розповів завідувач крематорію Валерій Моісеєв. Скільки тіл спалюють за день – не каже, але додає, що з пандемією роботи побільшало в рази.

Харківський крематорій надає послуги не тільки жителям Харківщини, сюди їдуть із Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької областей.

У нас є певна кількість, яку ми можемо прийняти, щоб померлий лежав відповідно... Ми приймаємо зараз за 5 – 6 днів (після смерті). Я розумію, що людям це незручно, але більше ми зробити нічого не можемо,

— каже завідувач крематорію.



Кількість кремацій в Харкові збільшилась в рази / Фото Суспільного