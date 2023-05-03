На куполі Кремля у момент "атаки дронів" перебували люди

У ніч на середу, 3 травня, російські ЗМІ заявили, що українські безпілотники нібито атакували Кремль. У мережі вже поширили відповідні відео.

Однак до кадрів з "атакою безпілотників" варто придивитися уважніше. На момент "удару" на куполі Кремля видно силуети двох людей, повідомляє 24 Канал.

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Що робили люди на куполі Кремля посеред ночі

На збільшеному ролику видно двох людей, що підіймаються драбиною по куполу Кремля. Варто додати, що зверху розташований прапор Росії.

Наразі достеменно невідомо, що двоє людей хотіли зробити на куполі Кремля о 3 ночі. В мережі українці жартують, що це були глава ГУР Кирило Буданов та очільник СБУ Василь Малюк.

Українці жартують / Фото з соцмереж

На момент "удару" на куполі Кремля перебували люди: дивіться відео

Що відомо про "атаку безпілотників"